ЖК «Городские Истории» строится в 4 очереди, первая уже заселена. Сейчас в реализации находятся 2 и 3 очереди, в которых представлены квартиры как с отделкой white box, так и в черновой.
За яркими фасадами скрывается огромное разнообразие планировок: от функциональных студий площадью от 20,32 кв. м до роскошных видовых квартир площадью до 142,11 кв. м.
Мы тщательно планируем общие пространства квартала, чтобы вы могли здесь спокойно и насыщенно проводить время с семьей, друзьями и близкими.
Жилой квартал состоит из четырёх очередей жилых корпусов переменной этажности. На первых этажах размещены коммерческие помещения, а на территории комплекса — собственный детский сад и ТРЦ.
ЖК возводится по индивидуальному проекту, фасадные решения которого отвечают последним архитектурным тенденциям. Яркая и запоминающаяся облицовка с оригинально оформленными входными группами и четкими геометрическими линиями придают застройке ультрасовременный облик.
Офис продаж находится на ремонте.
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