НАЧНИТЕ СВОЮ ИСТОРИЮ ЗДЕСЬ!

ЖК «Городские Истории» строится в 4 очереди, первая уже заселена. Сейчас в реализации находятся 2 и 3 очереди, в которых представлены квартиры как с отделкой white box, так и в черновой.

За яркими фасадами скрывается огромное разнообразие планировок: от функциональных студий площадью от 20,32 кв. м до роскошных видовых квартир площадью до 142,11 кв. м.

Мы тщательно планируем общие пространства квартала, чтобы вы могли здесь спокойно и насыщенно проводить время с семьей, друзьями и близкими.