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Жилой квартал

Городские
истории

В продаже кладовки!
м.Рассказовка 2 мин.пешком
Отделка white box / без отделки
Расположение
Инфраструктура
Москва, ст. метро
«Рассказовка»
Офис продаж расположен в 2 шагах от
ст. метро «Рассказовка»
+7 (495) 023-60-29
График работы:
ежедневно с 9:00 до 21:00
  • Магазин
  • Школа
  • Детский сад
  • Здоровье
  • Спорт
  • Транспорт
окружение
ЖК «Городские Истории» - это сочетание динамичного мегаполиса и комфорта загородной жизни. Всего за 30 минут из оживленного центра Москвы вы попадаете в место, где комфортно находиться и легко дышать. Квартал окружает современная и разнообразная инфраструктура района: безмятежные парки, уютные кафе, пекарни с ароматным хлебом, супермаркеты и рынок фермерских продуктов, а также йога-залы, фитнес-центры и салоны спа, бассейны и ледовые дворцы и даже горнолыжный склон.
Парковое окружение
Фермерский рынок
Современные фитнес-центры
Ароматные пекарни
Йога-залы
Студия флористики
Уютные кафе
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ЖК «Городские Истории» строится в 4 очереди, первая уже заселена. Сейчас в реализации находятся 2 и 3 очереди, в которых представлены квартиры как с отделкой white box, так и в черновой.

За яркими фасадами скрывается огромное разнообразие планировок: от функциональных студий площадью от 20,32 кв. м до роскошных видовых квартир площадью до 142,11 кв. м.

Мы тщательно планируем общие пространства квартала, чтобы вы могли здесь спокойно и насыщенно проводить время с семьей, друзьями и близкими.

СПОРТИВНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Жителям ЖК «Городские Истории» легко оставаться в форме: рядом есть теннисный корт, фитнес-клубы, Ледовый дворец и бассейн. Любители спорта на открытом воздухе оценят вело-, беговые дорожки и лыжные трассы в округе, а экстремалам понравится соседство с горнолыжным склоном Ново-Переделкино. Удобно, когда есть выбор: от самостоятельных занятий на открытом воздухе до тренировок в спортзале с профессиональным инструктором.
Бассейн
15 мин пешком
Фитнес-клуб
15 мин пешком
Горнолыжный склон
5 мин на авто
Теннисный корт
5 мин на авто
Ледовый дворец
8 мин на авто
Футбольная школа
3 мин пешком
Клуб по джиу-джитсу
5 мин на авто
Шахматная школа
15 мин пешком
Школа художественной гимнастики
13 мин на авто
АРХИТЕКТУРА

Жилой квартал состоит из четырёх очередей жилых корпусов переменной этажности. На первых этажах размещены коммерческие помещения, а на территории комплекса — собственный детский сад и ТРЦ.

ЖК возводится по индивидуальному проекту, фасадные решения которого отвечают последним архитектурным тенденциям. Яркая и запоминающаяся облицовка с оригинально оформленными входными группами и четкими геометрическими линиями придают застройке ультрасовременный облик.

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КОМАНДА ПРОЕКТА

«Центр городских инноваций и технологий» Архитектор
ООО «Центр Городских Инноваций и Технологий» (ЦГИТ) — профессиональное проектное бюро полного цикла, располагающие опытными архитекторами, конструкторами, инженерами и на сегодняшний день спроектировавшее 920 000 кв. м жилых и нежилых зданий и сооружений.
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